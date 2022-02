Michaël sacrifie sa vie pour sa meute : "Ce sont mes dieux, ils m'on tout donné"

Michaël est passionné de loups depuis l’enfance. Il y a une quinzaine d’années, il fait l’acquisition de son premier chien-loup de Saarloos chez un éleveur à Anvers. Depuis, il en a adopté trois autres et consacre sa vie à sa meute pour qui il fait tous les sacrifices.

"Adopter des animaux à moitié sauvages implique des sacrifices. Je ne peux jamais les laisser seuls : je ne pars plus en vacances, et ai renoncé à avoir des enfants. Pour eux. Mon choix a été fait."

Au fil des années, l’héritage du loup a pris le dessus sur le chien et la ressemblance avec le loup est parfois très troublante.

Malgré sa proximité avec le loup, le chien-loup de Saarloos reste un animal domestique qu’il est possible d’acquérir comme n’importe quel autre chien. Ce qui peut être problématique car ce canidé demande des soins spécifiques et une attention particulière. Il n’est par rare que les propriétaires de ces chiens n’aient pas les capacités d’en prendre soin et les amènent dans des refuges.

