Michaël, propriétaire d’un magasin spécialisé pour bébés : "C’est inconscient d’ouvrir !"

Michaël de Charleroi est propriétaire d’un magasin spécialisé pour bébés et tient absolument à laisser son commerce fermé pour la santé de ses clients : "Quand les clients rentrent dans le magasin, le plus souvent c’est une famille. Qui dit famille, dit papa, maman, les enfants et, parfois, le samedi quand nous avons beaucoup de monde, je retrouve des enfants dans les étalages, qui touchent la marchandise. Alors, comment puis-je me permettre de laisser rentrer ces gens, véhiculer éventuellement le virus et prendre le risque de contaminer d’autres personnes ? Y compris des femmes enceintes qui viennent chez nous parce qu’elles ont besoin d’acheter une poussette. C’est une responsabilité énorme que nous avons vis-à-vis de nos clients d’un point de vue médical. Pour moi, c’est inconscient d’ouvrir ! On a un système qui existe chez nous où l’on peut nous téléphoner. Nous ne pouvons pas ouvrir le magasin dans cette période de confinement".

Pour mon commerce, c’est une catastrophe mais restez chez vous !

Michaël rappelle également qu’en cas de fermeture des magasins spécialisés, les supermarchés ou les pharmacies peuvent être une solution : "Je ne vais pas prêcher pour les grandes surfaces mais comme ils sont obligés d’ouvrir, ils ont toujours certains articles comme des tétines ou encore le lait en poudre. Pour le moment, je ne vais pas mentir, la stabilité de mon commerce est difficile. C’est une catastrophe ! Nous devons payer les frais fixes, continuer à payer le loyer et plein d’autres choses".