Michaël Privot (Conseil musulman de Belgique) : "Nous ne sommes affiliés à aucune organisation représentant un pays tiers"

Le ministre de la Justice avait demandé que l’organe représentant les musulmans soit plus indépendant et plus transparent. "Clairement, c’est tout à fait notre engagement. On ne peut plus se permettre aujourd’hui d’avoir des débordements, des propos qui sont complètement en décalage avec le contexte et la réalité des musulmans et des musulmanes de Belgique et de la Belgique tout entière. Et on s’est engagé tous à être extrêmement vigilants à tous les propos qui nous seraient remontés. Il est évident qu’on ne peut pas être dans chaque mosquée en n’étant que quatre, mais tout ce qui sera dit ou par des enseignants sera traité avec sérieux".

Le but dans l’avenir est de "donner une voix respectable qui soit entendue et qui puisse contribuer à tous ces débats qui animent nos sociétés. On pense aux débats éthiques, mais beaucoup d’autres où on voit que la voix musulmane a été complètement absente", résume-t-il.

Sur le terrain, Michaël Privot estime que "la phase du salafisme triomphant a été définitivement arrêtée. C’est un aspect positif de tout ce qui s’est passé : des mesures ont été prises, y compris par l’ancien Exécutif. Maintenant, ce qu’on a, c’est une sorte d’éparpillement des voix, et en particulier dû à l’émergence de réseaux sociaux tels que TikTok, très paradoxalement, qui ont encore plus démocratisé dans le mauvais sens les contenus salafistes. Ils ont été décontextualisés en pénétrant extrêmement fort auprès des jeunes qui sont qui sont sur ces réseaux-là".

Quant au salafisme à tendance djihadiste ou violent, "il n’a pas complètement disparu du paysage. Les autorités arrêtent régulièrement des personnes qui sont soupçonnées préparer des attentats. La menace existe toujours", selon lui.

Le salafisme djihadiste se trouve idéologiquement dans le même coin que l’extrême droite violente. C’est l’extrême droite musulmane en quelque sorte

"Toute une série d’outils ont été mis en place par les institutions publiques, beaucoup d’associations sont rentrées dans les programmes de prévention de la radicalisation. Je pense qu’on a réussi à faire descendre un peu la tension. Mais il faut se rendre compte que le salafisme djihadiste se trouve idéologiquement dans le même coin que l’extrême droite violente. C’est l’extrême droite musulmane en quelque sorte. Les problématiques qui génèrent dans nos sociétés la dissatisfaction, que ce soit dans l’extrême droite que nous connaissons ou dans l’extrême droite salafiste djihadiste sont les mêmes en fait. Et ça, on n’a pas encore réussi à y répondre. On voit que les événements et les problématiques sociales de ces dernières années, telles que l’inflation galopante, la pauvreté qui augmente sont des réacteurs qui fabriquent ça. Et on ne les a pas traités, ça concerne tout le monde".

"Maintenant, si un certain nombre d’imams ou de professeurs de religion islamique ont vraiment pris les choses à bras-le-corps et font un travail admirable sur le terrain, en fait, on n’a pas encore une réponse structurelle de la part des organes représentatifs du culte. Et ça, ça reste encore à organiser. Cela me paraît une urgence", conclut-il.