Michael Owen allume lui aussi Chelsea : " 600 millions dépensés sans réussir à signer d’attaquant "

Michael Owen pointe du doigt le recrutement pharaonique du club qui a engrangé 16 arrivées majeures en deux périodes de transferts. Todd Boehly, le récent propriétaire, n’a pas hésité à aligner les billets pour s’offrir les moyens de ses ambitions mais la sauce ne prend pas. Un mercato XXL essentiellement basé sur deux axes, renforcer le secteur défensif et dynamiter l’attaque. Si la défense n’a pas rassuré, l’attaque, elle, est en panne sèche. La faute à une multiplication des talents à des postes déjà richement fournis décrypte, l’ex red devils, Rio Ferdinand.

" Ils ont acheté des ailiers. Ils ont six ou sept ailiers dans cette équipe et ils n’ont pas de numéro neuf. "

Kai Havertz est, avec 9 réalisations, le meilleur buteur du club cette saison. Quand on sait que c’est lui qui doit assumer la lourde tâche d’évoluer à la pointe de l’attaque, on est en droit de se demander où sont passés les millions. Pierre-Emerick Aubameyang, en difficulté du côté de Barcelone, devait être la solution au départ combiné de Timo Werner et Romelu Lukaku. Cependant, le Ghanéen n’est plus que l’ombre de lui-même depuis son arrivée. Ni João Felix, ni Raheem Sterling ne sont de véritables solutions au poste de numéro 9. Tandis que même si ce ne sont pas de véritables buteurs, il est encore trop tôt pour juger Mykhaïlo Mudryk et Noni Madueke.

Les Blues sont en recherche d’identité et surtout de stabilité en vue de la saison prochaine. Mais à voir l’appétit vorace de leur propriétaire et l’arrivée d’un nouvel entraîneur sur le banc en juillet prochain, l’exercice 2023-2024 s’annonce d’ores et déjà périlleux.