Michael Oher (qui a inspiré "The Blind Side") : du conte de fées au cauchemar

Dans les 26 pages de plainte déposées au tribunal de Tennessee, et que vient de révéler CNN, l’ancien sportif affirme qu’il n’a en réalité jamais été adopté par Sean et Leigh Anne Tuohy mais qu’il a, à la place, été mis sous tutelle, sans en avoir été informé au préalable.

Il déclare également que Sean et Leigh Anne Tuohy auraient gagné plusieurs millions de dollars grâce à sa popularité et grâce au film The Blind Side sans que lui-même ne reçoive un seul centime : "Michael a fait confiance aux Tuohy et il a signé" déclarent ses avocats. "Mais ce qu’il a signé n’étaient pas des papiers d’adoption mais bien des documents désignant Sean et Leigh Anne Tuohy comme ses tuteurs légaux, chose que Michael n’a apprise qu’en février 2023", précise la plainte.

Lors de sa sortie, The Blind Side a généré plus de 300 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Sean et Leigh Anne Tuohy auraient, toujours d’après les avocats d’Oher, obtenu un accord à 255.000 dollars, en plus de 2,5% des recettes du film, tandis que le footballeur affirme n’avoir "jamais rien reçu". In fine, l'ancien joueur demande à la justice américaine de mettre fin à sa tutelle, d'interdire au couple de continuer à faire du profit avec son nom et de récupérer l'argent qui lui est dû.

Interrogée par un journal local, le père, Sean Tuohy s’est dit bouleversé par les révélations de Michael Oher : "C'est terrible de penser que nous pourrions gagner de l'argent sur le dos d'un de nos enfants. Nous sommes dévastés parce que nous l’aimons autant à 37 ans que nous l’aimions à 16 ans. C’est douloureux parce que nous devons nous défendre. Mais nous sommes là pour faire respecter sa volonté. S’il dit qu’il ne veut plus faire partie de la famille, nous serons tristes. Mais nous l’accepterons."

L'homme a nié avoir gagné tout cet argent avec le film: "Eh bien, Michael Lewis [l'auteur du livre sur lequel était basé The Blind Side] nous a donné la moitié de sa part. Tout le monde dans la famille a reçu une part égale, y compris Michael. C'était environ 14 000 $ chacun."

Quant à la tutelle, il l'a admise en justifiant que c'était le seul moyen pour se soumettre aux règles de la NCAA pour qu'Oher puisse jouer au foot pour l'Université du Mississippi: "Nous avons contacté des avocats qui nous avaient dit que nous ne pouvions pas adopter après 18 ans; la seule chose que nous pouvions faire était d'avoir une tutelle."