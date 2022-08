Michael Obasuyi éliminé pour quelques millièmes de secondes par "Superman" Oliveira en séries du 110 m haies

Michael Obasuyi n’ira pas en demi-finales du 110 mètres haies des championnats d’Europe d’athlétisme de Munich. Le Belge est passé tout proche de la qualification mais s’est fait avoir par João Vitor Oliveira, qui a sauté et s’est envolé tel Superman pour franchir la ligne d’arrivée quelques millièmes de secondes avant Obasuyi. Placé dans le 3e couloir de la deuxième série, le Belge de 23 ans a terminé à la cinquième place en 13.90 secondes, juste derrière le Portugais. Seuls les quatre premiers se qualifiaient directement pour les demi-finales.

Obasuyi, dont le record personnel est de 13.32, a signé le 17e chrono des 24 engagés et aurait dû courir en 13.77 pour être repêché au temps. C’était la première course depuis mi-juin pour le hurdleur, victime d’une déchirure musculaire plus tôt cet été qui lui a coûté sa participation aux Mondiaux d’Eugene. Il a dû faire une pause de six semaines pour se soigner.

Oliveira n’en est pas à son premier coup d’essai. En juillet dernier, l’athlète avait déjà remporté sa course aux championnats du Portugal en se prenant pour un super-héros.