Michael Ngadeu (La Gantoise) sur le Gril : "Il y a beaucoup d’enfants gâtés dans le foot, moi j'en ai bavé !"

Petit finaliste de la CAN avec les Lions Indomptables, Michael Ngadeu vient de se qualifier pour le Mondial qatari. Où le Cameroun a été versé dans la poule… du Brésil !

" C’est une malchance… ou une chance, on le voit comme on veut. On connaît leurs qualités offensives : je serai sans doute opposé à Gabriel Jesus ou à Neymar, mais je ferai avec mes qualités. Surtout, il faut rester vigilant et concentré : sur le terrain, on va se tamponner… puis à la fin, on se serrera la main, c’est comme ça pour chaque match. Mais croyez-moi, on entendra parler du Cameroun au Qatar ! On a une grosse tradition en Coupe du Monde, avec à l’époque Roger Milla, qui reste une légende chez nous… et qui passe parfois au vestiaire nous motiver et nous tuyauter. Il y a aussi Samuel Eto’o qui a gagné les dernières élections fédérales, et qui rend enfin le foot aux footballeurs : il était temps ! Il y a toujours eu des ingérences politiques dans le foot au Cameroun et il fallait changer les choses. J’espère aussi qu’il va porter la voix de l’Afrique au niveau mondial : sans lui, la CAN 2022 n’aurait sans doute pas eu lieu. Il a résisté aux pressions de la FIFA et de l’Europe, qui voulaient reporter le tournoi pour ne pas libérer les joueurs. L’Afrique reste sous-représentée au sein des instances et parmi les entraîneurs : pour un Patrick Vieira coach à Crystal Palace, quelles ont été les chances réelles des Claude Makelele, Thierry Henry et autre Clarence Seedorf ? Il y a toujours une forme de racisme invisible, mais je ne sais pas comment on peut changer les choses. Moi, au moins, je n’ai jamais subi le racisme dans les stades… et de toute façon, si c’était le cas, je m’en ficherais ! "