Michael Ngadeu avant la finale de Coupe de Belgique : "Anderlecht est favori… mais c’est nous qui gagnerons !"

La finale du jour oppose deux équipes en forme : au plan statistique, Gand et Anderlecht ont enchaîné les belles séries ces dernières semaines.

" Qui est favori ? Anderlecht ! C’est toujours mieux de placer l’adversaire dans cette posture : du coup, nous serons plus concentrés et plus attentifs aux détails ! Car Anderlecht a aussi une très, très bonne équipe ! Les Bruxellois jouent l'un des meilleurs footballs du pays, ils ont d’excellents jeunes joueurs qui courent, se comprennent et développent des combinaisons uniques en Belgique. Ils respirent la cohérence : ils sont capables de jouer au ballon, ils sont intelligents et très techniques. C’est vraiment une équipe redoutable. Mais c’est quand même nous qui allons gagner ! Notre coach est un gagneur : Hein Vanhaezebrouck ne veut jamais rien lâcher, il nous transmet son ADN de vainqueur. Mon prono ? 2-1 pour nous… avec des buts de Tarik Tissoudali et de Laurent Depoitre, nos deux buteurs en forme ! "