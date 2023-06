Michael Monroe et Vince Neil discutent face à face, 39 ans après l'accident fatal

"L'un des moments les plus importants de ma vie a été de rencontrer Vince Neil pour la première fois hier soir", écrit Monroe. "Razzle a toujours voulu que nous nous rencontrions car il pensait que 'nous, les chanteurs', nous nous ressemblions beaucoup. Dans d'autres circonstances, les deux groupes auraient probablement fini par devenir de bons amis, mais le destin en a voulu autrement... Merci pour ton temps, Vince. Nous n'avons pas dit grand-chose, mais tes yeux m'en ont dit plus que mille mots ne pourraient le faire. Et tu as très bien chanté pendant le concert. C'était sympa de vous voir enfin en live !"

Le bassiste de Motley Crüe, Nikki Sixx, s'est également montré conciliant : "Quelle merveilleuse surprise de voir Michael Monroe au concert ce soir. Je n'ai pas vu ce gentleman depuis des années, avec la vie personnelle de tout le monde, les carrières et le fait de vivre dans différentes parties du monde. Vous avez de la classe Michael, et s'il vous plaît, apportez votre harmonica la prochaine fois."

"C'était vraiment merveilleux de vous revoir, mon ami", a répondu Monroe. "J'ai passé un très bon moment et vous rencontrer tous a été très important pour moi. Je ne manquerai pas d'apporter mon harmonica la prochaine fois pour que nous puissions faire du rock ensemble ! Amour, respect et rock'n'roll !"

Le Stadium Tour de Mötley Crüe et Def Leppard se poursuit, avec date dimanche prochain chez nous, en Belgique, au Graspop Metal Meeting !

Côté musique, le mois dernier, on apprenait que Mötley Crüe serait entré en studio avec son producteur de longue date Bob Rock pour enregistrer de nouveaux titres. Et Nikki Sixx a ensuite donné aux fans de nouvelles infos en disant que les chansons de leur prochain album sont "officiellement terminées" et qu’il ne reste plus qu’à les mixer.