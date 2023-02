Michael Jordan a 60 ans : 8 moments mythiques qui ont fait sa légende

14 juin 1998. L’un des moments les plus iconiques de l’histoire NBA, n’ayons pas peur des mots. Ce jour-là, les Bulls de Jordan ont une première balle de titre face au Jazz de Karl Malone et John Stockton. Ils mènent 3-2 et ne sont plus qu’à une victoire de leur troisième titre consécutif. Mais l’adversaire mormon est coriace et veut entretenir la flamme.

86-85 en faveur d’Utah à 20 secondes du terme. Balle aux Bulls. Balle évidemment dans les mains de Michael Jordan. Jusqu’à présent, MJ est à la hauteur de sa légende et a planté plus de la moitié des points de son équipe (43 sur 85). Il remonte le terrain et met son pitbull de défenseur, Byron Russell, à terre d’une feinte salvatrice et d’une… (légère) poussée. Faute ? Non, les arbitres ne sifflent rien. Jordan s’élève, droit comme un I, et déclenche un shot à mi-distance. Ficelle dans les dernières secondes !

Derrière, l’ultime tentative de John Stockton ne donne rien. Les Bulls sont champions pour la 3e fois consécutive. Jordan peut exulter. Il ne le sait pas encore mais c’est son dernier match avec les Bulls. Il quitte donc la franchise de Chicago sur un ultime tir qui offre le titre à la ville. Légendaire, absolument légendaire !