Michael Jones : "Si les Beatles n’avaient pas existé, je ne serai pas là aujourd’hui"

Plan Cult achève la saison en dédiant sa dernière émission au guitariste et chanteur franco gallois, Michael Jones.

Né du débarquement de la Normandie, d’une mère française et d’un père gallois, Michael Jones a passé ses 20 premières années au Pays de Galle avant de revenir sur sa terre maternelle, la Normandie. Michael a joué de groupes en groupes et demeure un vieil ami de Jean-Jacques Goldman avec qui il a écrit le titre phare Je te donne et participé à de nombreux évènements et créations à ses côtés. Il est également connu pour avoir été un des coachs de la Star Academy de 2004 à 2006.

Aujourd’hui, Michael Jones met à l’honneur Goldman en interprétant ses plus grands tubes. Accompagné des plus belles voix françaises et de l’équipe artistique originelle de Jean-Jacques Goldman, il nous propose un répertoire intemporel qui promet de faire s’émouvoir, chanter et danser toutes les générations.

Deux heures d’un spectacle ambitieux et passionné pour revivre, en live, la légende Goldman, le 19 septembre au Cirque Royal.