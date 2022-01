Michael Jones : "Le gospel était la musique qui réunissait Jean-Jacques, Carole et moi"

Michael Jones, qui fête ses 70 ans ce 28 janvier, se dévoile aussi dans son autobiographie Michael Jones – Mes plus belles chances dont la préface a été signée par Jean-Jacques Goldman lui-même.

Il revient entre autres sur Je te donne, le tube qui a propulsé sa carrière en 1985. "Ce qui est étonnant c’est que cette chanson plaît encore aujourd’hui. Avoir pu écrire une partie de cette chanson et l’avoir chantée est une de mes plus belles chances" se réjouit-il, même si à ce moment, l’artiste est confronté subitement à la célébrité, avec ses avantages et ses inconvénients. "On ne veut pas changer, mais ce sont les gens qui changent vis-à-vis de nous. Ils n’ont plus le même regard. Il y a des avantages évidemment : toutes les guitares qu’on a rêvé d’avoir, on nous les offrait".

Pour que Michael Jones vous donne ses notes et ses mots rendez-vous le 16 mai à La Scène à Malmedy et en librairie pour vous procurer son autobiographie.