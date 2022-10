Michael Jackson : un documentaire sur les coulisses de "Thriller"

Les héritiers de Michael Jackson et Sony Music se sont associés pour réaliser un film qui détaillera la réalisation de cet album culte de 1982.

Selon le magazine Deadline, le documentaire – qui n’a pas encore de nom – est réalisé par l’historien Nelson George et racontera l’immense succès de ce 6e album du King of Pop. On y verra des extraits et interviews inédits, ainsi que l’impact des vidéoclips sur la culture musicale à l’époque.

Dans un communiqué, le réalisateur explique que cet album a vraiment propulsé Michael Jackson au rang de "star adolescente à superstar adulte" et que toute l’imagerie qui a accompagné les titres présents sur cet album, comme "Beat It" et "Billie Jean", ont "créé un nouveau modèle qui mariait enfin la musique à l’image". Il conclut : "Ce fut un privilège pour moi d’explorer cet album extraordinaire et revisiter toute sa magie".

Il y a tout juste un mois, on apprenait aussi la sortie d’une édition spéciale de Thriller pour célébrer les 40 ans de l’album le 18 novembre prochain.

Elle contiendra l’album original et un CD bonus avec des démos et raretés, ainsi que 15 titres en version digitale.

Les titres bonus seront dévoilés au compte-goutte dans les prochains jours et ce, jusqu’à la sortie de l’album.

Dans un communiqué, on apprend aussi que d’autres événements sont prévus cette année pour "rendre hommage à ce chef-d’œuvre musical qui a remporté 8 Grammys, brisé les codes de l’époque et modifié à jamais les liens entre la musique et les vidéos."

Thriller est resté plus de 500 semaines dans les charts du Billboard et a été vendu à plus de 100 millions d’albums depuis sa sortie le 30 novembre 1982.