Michael Jackson : les 40 ans de "Thriller"

Une édition spéciale pour l’anniversaire de l’album le plus vendu de tous les temps, Thriller, est prévue pour le 18 novembre.

Elle contiendra l’album original et un CD bonus avec des démos et raretés, ainsi que 15 titres en version digitale.

Vous pouvez déjà le précommander ici.



Les titres bonus seront dévoilés au compte-goutte dans les prochains jours et ce, jusqu’à la sortie de l’album.

Dans un communiqué, on apprend aussi que d’autres événements sont prévus cette année pour "rendre hommage à ce chef-d’œuvre musical qui a remporté 8 Grammys, brisé les codes de l’époque et modifié à jamais les liens entre la musique et les vidéos."

Thriller est resté plus de 500 semaines dans les charts du Billboard et a été vendu à plus de 100 millions d’albums depuis sa sortie le 30 novembre 1982.