Michael Jackson : les 35 ans de ''Bad'' l’album de tous les records

Le 31 août 1987, l’album du King of Pop sort dans le monde entier, l’engouement est phénoménal !

Pendant 3 ans, Michael Jackson enchaîne les tubes, de "Bad" à "The Way You Make Me Feel", en passant par "Man In The Mirror", "Dirty Diana", "Smooth Criminal" et "Liberian Girl". Les cinq premiers singles se classent tous n°1 des ventes aux États-Unis dès leur sortie. Un record jamais égalé. Le disque, lui, s’écoule à plus de 5 millions d’exemplaires la première semaine. Un chiffre qui s’élève aujourd’hui à plus de 32 millions de copies. Avec ''Thriller'', "Bad" est l’un des disques les plus vendus de l’histoire.