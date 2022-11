Michael Jackson : cette guitariste impressionne avec sa reprise shred de "Beat it"

Sophie Lloyd est obsédée par le rock depuis qu'elle est une petite fille. Elle est particulièrement fan des classiques du metal et des groupes comme Iron Maiden, Black Label Society et Pantera ont été parmi les plus grandes influences de son style de jeu. Elle a choisi de combiner l'aspect lourd et technique du metal avec le coté plus expressif et sentimental de guitaristes de blues comme Rory Gallagher et Joe Bonnamassa. Pour voir plus de vidéos de cette talentueuse guitariste, allez faire un tour sur sa chaîne Youtube .

Donnez-nous votre avis sur notre page Facebook ou via notre compte Twitter.