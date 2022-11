Michael Jackson : ce qu’aurait pu être le tube planétaire "Thriller"

Il aura fallu attendre 40 ans pour découvrir ce qu’aurait pu être la chanson culte. En effet, ce vendredi, est sorti une réédition remastérisée de l’album, "Thriller 40", qui compte un deuxième disque comportant des démos. Parmi elles, il y a "Starlight" dont le beat nous est familier car c’est bel et bien celui de "Thriller". Il s’agit en fait de sa première version ! Une version aux paroles solaires qui incitent à tenir bon et à ne pas baisser les bras.

Ce n’est personne d’autre que Quincy Jones, le producteur, qui estimait que le nom "Starlight" n’était pas assez fort. Il a alors suggéré à Rod Temperton, le compositeur qui avait eu l’idée d’en faire une chanson sur le thème de l’horreur car les films d’épouvante étaient à la mode, de la nommer autrement. "Je suis retourné à l’hôtel, j’ai écrit 200 ou 300 titres et je suis arrivé à ‘Midnight Man’. Le lendemain matin, je me suis levé et j’ai juste dit ce mot ‘Thriller’. Quelque chose dans ma tête me disait que c’était le titre. On pouvait le visualiser au sommet des charts du BillBoard, on pouvait imaginer le merchandising avec ce mot.", a-t-il déclaré selon PureCharts.