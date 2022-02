Michael Jackson : bientôt le biopic

Au rayon biopic d’artistes musicaux, celui de Michael Jackson manquait à l’appel. Mais le studio Lionsgate vient d’annoncer la préparation d’un film en association avec le producteur oscarisé Graham King (Bohemian Rapsody). Intitulé Michael, le film reviendra sur l’immense carrière du roi de la pop, depuis les Jackson Five jusqu’aux accusations de pédophilie.

Le projet de biopic consacré à Michael Jackson avait été annoncé en 2019 mais n’avait pas encore de studio. Mais cette fois, ça y est, Lionsgate a récupéré les droits mondiaux du film et il sera également produit par les co-exécuteurs de la succession de Michael Jackson, John Branca et John McClain, ce qui permettra un accès au catalogue du défunt chanteur. La participation de la famille dans le projet peut aussi laisser supposer un certain contrôle sur le scénario, particulièrement sur les affaires de pédophilie qui pourraient être une réponse au documentaire choc Leaving Neverland d’HBO pour lequel la famille du chanteur avait intenté un procès à la chaîne américaine.

On annonce que John Logan (scénariste de Sweeney Todd, Skyfall, comédie musicale Moulin Rouge...) écrira le scénario de Michael après que lui et Graham King ont déjà collaboré sur The Aviator de Martin Scorsese.

On nous promet un "portrait en profondeur de l’homme compliqué qui est devenu le roi de la pop. Il donnera vie aux performances les plus emblématiques de Jackson car il donne un aperçu éclairé du processus artistique et de la vie personnelle de l’artiste." Aucune information sur l’acteur qui incarnera The King of the Pop n’a pour l’instant été dévoilée.