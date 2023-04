Michael J. Fox émouvant dans la bande-annonce du documentaire qui lui est consacré

On le sait, Michael J. Fox, l'éternel Marty McFly de "Retour vers le futur", se bat depuis une trentaine d’années qui l'avait contraint à ralentir son rythme jusqu’à arrêter sa carrière.

Au fil des années, il est devenu une figure emblématique dans la sensibilisation de la maladie. Il a créé la "Michael J. Fox Fondation", spécialisée dans la recherche d’un remède. Même si elle fait partie intégrante de sa vie, l’acteur n’a pas voulu concentrer tout son documentaire sur le sujet. "C’est ennuyant", l’entend-on dire en réponse à cette idée, avant d’ajouter : "Je suis un dur à cuire après tout".

La bande-annonce laisse entrevoir des images inédites sur les plateaux de tournage de ses rôles cultes, Retour vers le Futur, Le Secret de mon succès ou encore la série Spin City.

Les étapes du diagnostic de sa maladie et sa réaction seront tout de même abordées, comme on peut le voir dans la bande d’annonce. "Un jour, je me suis réveillé et j’ai remarqué que mon petit doigt bougeait tout seul. J’ai appris que c’était la maladie de Parkinson", se souvient l’acteur de 61 ans. Il l’a tout de suite annoncé à sa femme, qui lui a été d’un grand soutien. "Dans la santé comme dans la maladie", lui avait-elle répondu. Il a tenu à la garder secrète auprès du public et même de sa famille pendant des années. Cette volonté de se cacher à tout prix lui a beaucoup pesé, jusqu’à sombrer dans l’alcoolisme.

En réalisant ce film, David Guggenheim veut transformer l’histoire de Michael J. Fox en une qui peut toucher tout le monde. Il résume le pitch en une phrase : "Que se passe-t-il quand un éternel optimiste fait face à une maladie incurable ?". Still : la vie de Michael J. Fox sortira le 12 mai 2023.