Michael Imperioli (White Lotus, les Soprano) veut empêcher "les bigots et homophobes" de regarder ses séries et films

Le 30 juin la Cour suprême des Etats-Unis a donné raison à une web designeuse qui refuse, pour des motifs religieux, de concevoir des sites promouvant les mariages homosexuels. Choqué par cette décision, Michael Imperioli a tenu à rendre la pareille et l’a fait savoir sur Instagram. Partant d’une capture d’écran relatant le verdict de la Cour suprême, il a ajouté en légende : "J’ai décidé d’interdire aux bigots et aux homophobes de regarder Les Soprano, The White Lotus, les Affranchis ou tous films et séries télé dans lesquels j’ai joué". Pour marquer l’absurdité de la situation il a ajouté : "Merci Cour suprême de m’avoir permis de faire de la discrimination et d’exclure ceux avec qui je ne suis pas d’accord et auxquels je suis opposé. États-Unis ! États-Unis !"

Très engagé, l’acteur mène publiquement ses combats politiques. Il y a une semaine, toujours sur Instagram, il souhaitait une bonne Pride aux Américains et dans l’espoir d’un futur plus respectueux des droits LGBTQIA + il appelait au vote : "Restez forts, soyez sans peur, soyez fiers. Et assurez-vous de vous inscrire pour VOTER afin que nous puissions dégager les bigots fanatiques du pouvoir !"

Mais il y a deux semaines, c’est un message bien plus intime que Michael Imperioli laissait sur les réseaux sociaux pour commémorer les dix ans de la mort de son ami et compagnon de plateau, James Gandolfini, l’inoubliable Tony Soprano dont il jouait le neveu Christopher Moltisanti. Dans un touchant hommage il a notamment confié : "Je serai à jamais reconnaissant d’avoir autant travaillé avec toi et passé autant de temps en ta compagnie, mais aussi pour ta générosité et ta gentillesse. Tu me manques comme tu manques à beaucoup d’autres sur la planète."