Michael Hutchence : du succès mondial à la descente aux enfers, jusqu’à l’acte fatal

De plus en plus mal à l’aise avec le succès, Michael, qui collectionne les fiancées célèbres, va succomber aux excès. Suite à un accident de vélo à Copenhague, il change et devient imprévisible, sombre et même violent. En plein doute artistique, une pique de Noel Gallagher va le toucher très profondément. De sa rencontre avec Paula Yates, naîtra Heavenly Hiraani Tiger Lily, la prunelle de ses yeux. Une relation compliquée, qui le plongera un peu plus dans les abîmes jusqu’à commettre l’irréparable.