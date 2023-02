Michaël Gregorio voyage à travers le cinéma et la chanson dans son spectacle "L’odyssée de la voix"

Michaël Gregorio était l’invité du 8/9 pour son spectacle L’odyssée de la voix, qu’il jouera le 30 mars à Forest National. Un spectacle époustouflant qui met en scène un grand nombre de voix différentes, d’instruments et de chansons.

"Les musiciens m’ont dit qu’ils ont relevé 200 chansons pour préparer ce spectacle. Évidemment il n’y en a pas 200 parce qu’on n’a pas tout gardé, mais je dirais entre 50 et 60, 70 grand maximum", estime Michaël Gregorio.

Dans ce spectacle, on sent une volonté de jouer avec la voix pour revenir dans le passé, retrouver ce qu’on a connu dans un grand voyage.

"Au départ, je l’imaginais comme une ode à la voix. Ça faisait très longtemps que j’avais envie de faire un spectacle autour de ça", raconte-t-il. "J’ai un peu poussé la porte du cinéma, ce qui m’a permis de parler de la fragilité de la voix mais à la manière des films muets de Charlie Chaplin. Parler aussi de la musique de film de Michel Legrand. Et puis de dire toutes ces choses que j’avais envie de raconter autour de la voix."

Je n’ai pas 150 voix mais j’en ai qu’une seule. D’ailleurs quand je la perds, je n’en ai pas 149 autres qui me permettent de chanter.

À propos de perdre sa voix, la sienne a connu des problèmes il y a quelque temps, ce qui l’a poussé à se faire opérer. Une opération stressante pour lui dont la voix est l’outil principal.

"Je ne l’ai pas retrouvée comme avant. C’est un peu comme si je revenais chez moi et qu’on avait déplacé les meubles de place. On avait changé la déco. C’était différent mais pas moins bien ni mieux. J’ai travaillé, je me suis rééduqué, j’ai essayé de me l’approprier, et aujourd’hui je suis très heureux d’avoir fait cette opération."

Michaël Gregorio sera le jeudi 30 mars à Forest National pour son spectacle L’odyssée de la voix.