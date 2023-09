Michael Gambon, l’interprète du magistral Dumbledore est décédé

L’acteur britannique s’est éteint après plus de soixante ans de carrière en tant qu’acteur. Avant d’interpréter le célèbre directeur de Poudlard, Michael Gambon avait notamment incarné le détective Jules Maigret dans une série télévisée et joué dans la série de la BBC, "The Singing Detective". Sur le grand écran, Michael Gambon a joué dans de nombreux autres films comme "Le Discours d’un roi" où il incarnait le roi George V ou encore "Sleepy Hollow" de Tim Burton.

L’acteur anglo-irlandais a joué le rôle de Dumbledore à partir du troisième film de la saga, "Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban". Succédant ainsi à Richard Harris, décédé en 2002. Mais c’est sur les planches du théâtre que Michael Gambon avait fait sa première apparition avec la production d’Othello à Dublin en 1962. Durant sa carrière l’interprète recevra cinq Baftas et sera fait chevalier pour sa contribution au secteur du divertissement en 1998. Mais c’est indéniablement sa performance pour le rôle de Dumbledore qui marquera les esprits.

"Epoux et père aimé, Michael est mort paisiblement à l’hôpital avec sa femme Anne et son fils Fergus à son chevet, à la suite d’une pneumonie", ont annoncé sa femme et son fils dans le communiqué publié par SkyNews.