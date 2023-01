Michael Frey en colère après le match face à Genk : "C’était mon dernier match à l’Antwerp"

Michael Frey a disputé 15 minutes face à Genk lors de la victoire en Coupe de Belgique ce mercredi 0-3. Si l’attaquant n’a pas marqué, il a surtout laissé éclater sa colère en rentrant dans le bus comme l'explique Het Laatste Nieuws. Le joueur en a marre de son temps de jeu famélique avec son club. A-t-il disputé son dernier match avec l’Antwerp ?

"C’était le dernier match de Michael Frey", a déclaré mécontent et en colère le joueur Suisse alors qu’il se dirigeait vers le bus de l’équipe après la victoire de l’Antwerp à Genk 0-3 en quart de finale de la Coupe de Belgique.

En cause, son temps de jeu famélique. Frey n’a joué que 15 petites minutes ce mercredi. Pourtant solution numéro 1 la saison passée et auteur d’une belle campagne avec l’Antwerp (46 matches, 24 buts et 4 assists), Michael Frey n’est cette année plus la solution principale du matricule 1.

La faute à l’arrivée cette année du Néerlandais Vincent Janssen qui barre la route du Suisse. Un Janssen qui répond bien présent avec 12 buts et 5 assists en 26 matches.

Alors que l’Antwerp est pour le moment qualifié en demi-finale de la Coupe et 3e au général, il va falloir gérer le problème Frey. Une solution pourra-t-elle être trouvée lors de ce mercato ?