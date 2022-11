Michael Fassbender entraîneur de la pire équipe du monde pour Taika Waititi

Surpris par le documentaire sur le même sujet, Taika Waititi s’est donc lancé dans son premier film sur le sport malgré un tournage compliqué. Ce dernier, entamé en 2019, a ainsi subi les conséquences du COVID sur les productions en cours tout en ayant droit à des reshoots où Will Arnett ("Bojack Horseman") a remplacé Armie Hammer ("Call me by your name"). Néanmoins, le réalisateur néo-zélandais continue d’afficher son optimisme pour ce film :

Le rugby est le sport national de la Nouvelle-Zélande, mais c’est un sport d’outsiders, et j’adore les histoires d’outsiders. La plupart de mes films portent sur des gens qui vivent en marge, ou qui sont laissés pour compte, et cela me convient parfaitement. C’est une histoire vraie, mais on y retrouve tous les éléments des grands films sportifs.

En plus de Michael Fassbender et Will Arnett, le film comprend au casting Elisabeth Moss ("The handmaid’s tale") ainsi que des acteurs samoans comme Oscar Knightley ("À la poursuite de Ricky Baker") et Kaimana. Cette dernière incarnera Jaiyah Saelua, une des stars de l’équipe ainsi que la première personne non binaire à avoir participé à un match de qualification de coupe du monde. “Next goal wins” est attendu aux États-Unis pour le mois d’avril 2023.