Michaël est le nouveau champion des associés du week-end !

Durant la quatrième manche, Stéphane le champion en titre perd en duel. Michaël a alors l’opportunité de prendre sa place.

L’épreuve des penaltys peut commencer pour un face-à-face Quentin et Michaël. Celui qui donnera le plus de bonnes réponses est celui qui se retrouvera en finale face à Sara De Paduwa. Lors de cette épreuve, les deux candidats nous donnent des frissons, car l’enjeu est grand : il y a à la clé une place de champion et 25.000 euros dans la cagnotte.

Rien n’est joué, ils doivent, à partir d’un extrait audio répondre aux questions que Sara leur pose. Quentin commence, il écoute "Anissa" une chanson de Wejdene, il répond à la question : " Quel réseau social a révélé Wejdene au public au début 2020 ? ".

De son côté, Michael est fébrile face à sa deuxième question, après avoir écouté un extrait de cris d’animaux, il se trompe, et ne sait pas répondre à la question " Quel animal entend-on chanter ici ?".

Quentin prend donc de l’avance. Heureusement pour le Bergeois, les points s’égalisent et finalement, Quentin à " Quel groupe emblématique Français se reformera le 22 avril 2022, le temps d’un concert unique ? " ne répond pas Louise Attaque et perd. Heureusement pour lui, Michael répond sans hésitation à la dernière question de Sara, ce qui le propulse à l’ultime étape et au rang de champion !

Il confie même avant de commencer la phase finale : " Je suis déjà plus détendu qu’au début ".