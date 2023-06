Michaël de Cock, directeur du Théâtre royal flamand appelle à remettre la culture au centre de nos priorités politiques

Ecrit pendant le covid, ce livre sonne comme un avertissement face à la négligence du public et du monde politique qui ne se soucient pas assez de la culture. Alors qu’ils la considèrent comme un gadget, un divertissement non essentiel "pour les bourgeois", Michael de Cock plaide pour un sursaut, pour une culture qui rassemble. C’est pour lui un outil démocratique qui fait entièrement partie de notre société : "c’est le seul endroit où les gens peuvent encore se connecter, où il y a un narratif et où l’on peut réfléchir".

L’auteur et directeur artistique se montre très critique face au monde politique dans sa généralité. Alors que le monde fait face à des tendances antidémocratiques, il est clair pour Michael qu’il faut se prononcer et se positionner. D’autant plus que les élections ont lieu dans 1 an et que, à ses yeux, ces tendances antidémocratiques sont particulièrement fortes en Flandre où l’on prédit un "dimanche noir". Michaël de Cock est également très critique à l’égard de la N-VA, au pouvoir depuis plusieurs années en Flandre, qui prône cette double idée de revendication identitaire où l’on souhaite renforcer l’identité flamande mais aussi cet esprit très anti-élitiste où la culture est justement considérée comme réservée aux bourgeois, gauchistes. Il est pour lui très peu intéressant de considérer la culture de cette façon.

Selon Michael de Cock, la culture est bien trop souvent considérée, à tort, comme "une pompe à subvention". Dans une société où tout est subventionné, seules 1,6% des subventions sont accordées à la culture en Flandre. L’exemple du Théâtre d’Anvers, plus grand de Flandre à l’époque, est particulièrement parlant pour le directeur artistique. En effet, Le Toneelhuis s’est vu retiré des subventions à hauteur d’un million d’euros alors qu’au même moment des coupes budgétaires d’un montant supplémentaire d’un million, initialement réservé à des appels à projet, étaient réalisées à la ville. Une perte de près de deux millions d’euros pour la culture.

Pour Michael de Cock, ce n’est pas une déclaration de guerre mais bien une invitation à reconsidérer la culture. "Une démocratie a vraiment besoin d’un monde culturel, d’un paysage culturel qui est critique, qui est libre et il faut le valoriser". C’est une nécessité qui dépasse la politique et qui devient une question de citoyenneté pour l’auteur. "Il faut tous s’exprimer dans cette société qui s’est effondrée un tout petit peu ces dernières années, remplacée par un monde d’algorithmes où nous sommes toujours confirmés par les gens d’accord avec nous. C’est un véritable danger pour la démocratie".

C’est dans ce contexte, que Michael de Cock appelle à un sursaut, à une culture qui rassemble. Pour lui, elle est une façon de nous reconnecter et d’échanger avec des gens parfois en désaccords. L’art peut nous sauver, il l’affirme.