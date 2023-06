Michaël, David et Alicia veulent changer le regard sur le handicap via un livre

Pour changer le regard que l’on porte sur le handicap, trois amis, Michaël Sottiaux, David Kim et Alicia Cloquet, souhaitent raconter leur histoire dans un livre, avec l’aide de Valérie Renard.

Michaël, qui habite à Florenville, est né paralysé, mais est aujourd’hui autonome, à force de travail et de courage. David et Alicia, habitent à Vance, ils ont été victimes de graves accidents de la route, et ont aussi fait preuve de persévérance pour s’en sortir. .

Avec ce livre, ils souhaitent partager leur histoire mais aussi sensibiliser aux dangers de l’alcool et de la vitesse au volant. Les trois amis ont aussi le projet d’éditer un autre ouvrage à destination des enfants, ce livre pourrait être un support pédagogique. Pour les soutenir dans leurs projets, vous pouvez les aider via la plateforme de crowdfunding www.ulule.com/changerdelunettes