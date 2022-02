Michael Bublé et Shawn Mendes nous parlent d’amour dans leur nouveau titre

Le Crooner canadien, Michael Bublé est de retour avec un 11e album nommé "Higher". Comme à l’habitude du chanteur, l’album est composé de reprises pop/jazz dont une de Paul McCartney ou de Bob Dylan et de quelques titres originaux pour l’occasion.

Parmi ces titres originaux, on retrouve "I’ll never not love you" ; une chanson qui reste dans son créneau de chansons assez rythmées.

Disponible en mars, il est fort attendu en Belgique car Michael Bublé a pour particularité de toucher tant le public francophone que néerlandophone.