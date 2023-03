Michael B. Jordan prend sa revanche face à une ancienne camarade de classe devenue journaliste

À l’affiche de "Creed III", Michael B. Jordan était évidemment présent lors de l’avant-première. Sur le tapis rouge, l’acteur a répondu aux questions d’une journaliste qu’il aurait préféré ne pas croiser.

Awkward situation (situation délicate) sur le tapis rouge ! À l’occasion de l’avant-première de "Creed III", Michael B. Jordan qui fait partie du casting et qui en est également le réalisateur, a accordé une interview à une journaliste qu’il connaît de longue date. "En fait, on se connaît ! Ça remonte à loin dans le New Jersey", a-t-elle lancé pour démarrer son interview. Mauvaise idée car si la journaliste se souvient de l’écolier qu’était Michael B. Jordan, lui se souvient d’elle aussi mais n’en garde pas un bon souvenir : "Oui j’étais le ringard, c’est ça ?". Et là, c’est le malaise : la journaliste, gênée, a rigolé et affirmé ne jamais l’avoir appelé comme ça. Jordan lui a alors rétorqué : "Je t’ai entendu le dire."

De bonne foi, Michael B. Jordan a tout de même répondu aux questions de la journaliste qui, en fin d’interview, lui a dit en quelque sorte qu’il avait pris une belle revanche sur la vie lorsqu’elle lui a lancé : "Tu n’es plus ringard du tout !"

Sur Twitter, la situation a beaucoup amusé les utilisateurs qui estiment que c’est le karma. Mais ils saluent aussi le respect que Michael B. Jordan a tout de même eu pour son ancienne bully.