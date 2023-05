Micah Richards salue Paolo Maldini et chambre Thierry Henry : c'est le show sur le plateau de CBS Sport

CBS Sport, c'est l'un des shows football à suivre côté british. Avec la journaliste Kate Abdo et ses trois consultants de luxe, Thierry Henry, Jamie Carragher et Micah Richards, l'humour et les punchlines fusent à tout va. Comme ce mercredi lors du match entre l'AC Milan et l'Inter en Ligue des Champions.

Ce mercredi, Jamie Carragher, Micah Richards et Thierry Henry ont fait les fans en interviewant Paulo Maldini avant le choc de Ligue des Champions entre l'AC Milan et l'Inter.

Le légendaire défenseur italien était là pour donner son avis avant la rencontre en compagnie de Peter Schmeichel en bord terrain.

Thierry Henry et Jamie Carragher en ont profité pour saluer le joueur et le dirigeant. Le Français a salué l'impact de Maldini sur la transformation de l'AC et son passé de joueur. Et l'Anglais a évoqué l'honneur de jouer contre lui lors de la fameuse finale de Ligue des Champions en 2005.

Si le début de l'interview était en mode sérieux, la suite a vite dérapé comme souvent. Richards s'est mis à parler italien avant de dire, hilare, "Je suis stupéfait. Je suis frappé par les étoiles. Tu es le plus grand, mon ami. J'aimais Thierry Henry, mais maintenant, nous avons une plus grande star." Une phrase qui a bien fait rire sur le plateau.