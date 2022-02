La positive attitude

Sa bonne humeur est communicative et on sent que la scène, le micro ou le studio ne lui font absolument pas peur.

Quand Typh Barrow s'est retournée au blind de The Voice, je n'ai rien compris, j'ai eu un black out!

Mic Owl est le genre de gars à ne pas se prendre la tête, surtout quand il nous raconte son expérience face aux coachs de The Voice Belgique. En effet, Typh Barrow s'est retournée à la dernière seconde. Ce moment a changé sa vie et malgré le stress généré sur le moment, il garde les pieds sur terre et vit sa passion à fond.

Depuis sa quatrième secondaire, il fait beaucoup de rock, il a une voix particulière , il chante de la pop. Ses inspirations sont Mika ou encore Marina and the Diamonds et Sam Smith.

La preuve en musique ? Mic Owl est venu réveiller les auditeurs bruxellois en compagnie de son ami guitariste Romain Van Der Smissen. Ensemble, ils nous ont joué une version de “Coffee” de Tori Kelly. On a liké ! Et Vous ? Avez-vous vu cette presta en haut de page ?