Mic a 27 ans et vit à Schaerbeek. D'origines israéliennes, ce candidat travaille dans le marketing digital à Bruxelles. Lorsqu'il est arrivé en Belgique à l'âge de 7 ans, Mic a vécu un choc culturel et ne se sentait pas à sa place. C'est seulement à l'âge de 15 ans, après avoir découvert sa passion pour la musique et qu'il s'est enfin senti bien dans son pays d'adoption. Lors des Blind Auditions, Mic a chanté "I'm not the Only One" de Sam Smith et a convaincu Typh Barrow, qui est devenue sa coach.