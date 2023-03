Mic Controller : une scène ouverte aux jeunes talents du milieu musical urbain

SHINE PROD nous concocte une nouvelle édition de son fameux événement "MIC CONTROLLER" le Samedi 8 avril 2023 au Botanique.

Le concept reste identique et permet donc d'ouvrir la scène aux jeunes talents pour tester leurs projets en live quelque soit leur style artistique.

La soirée sera pimentée de concerts de trois étoiles montantes de la scène belge:

ÂA: Chanteur à texte et un artiste qui nous livre son histoire, son vécu et ses mondes imaginaires à travers sa musique. ÂA ce sont des textes en français et en lingala, la langue de son cœur, sa musique est inspirée de ses mondes, sensibilisée par son vécu et de l'originalité de son propre personnage.

KYMA: Traduction pour " vague ", KYMA est l'un des artistes belges les plus groovy de sa génération. À mi-chemin entre le chant et le groove, ses chansons vous amèneront dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Un vent de fraîcheur qui soufflera sur vos cœurs.

CAMILLE YEMBE: Jeune artiste Francophone, sa musique intemporelle, influencée par la variété française, touche, émeut et fait voyager. Cet artiste nous plonge dans des univers nostalgiques et mélancoliques.



Un OPEN MIC comme on les aime



Le ou la grand.e gagnant.e integrera notre line up pour le festival @incrockfestival le 29 Avril Le célèbre OPEN MIC fera monter sur scène 5 artistes préselctionné.es qui défendront leur titre sur une prod composée par @glodiwest devant notre prestigieux jury : @gandhiartiste @akrogram et @lynxandme Le ou la grand.e gagnant.e integrera notre line up pour le festival @incrockfestival le 29 Avril

