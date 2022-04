Mic Controller de retour sur la scène du Loft58

Shine Prod s'associe avec le Loft58 pour une nouvelle saison mais surtout le retour du concept Mic Controller. Cet événement donne la chance aux jeunes talents de tester leur projet en live et de rencontrer leur public.

Ce 30 avril, le Mic Controller prendra place dans la nouvelle salle de concert attachée à l’IHECS et ce pour un rendez-vous mensuel tout au long de l’année 2022 afin de mettre à l’honneur l’émergence culturelle avec une nouvelle direction artistique autour de la musique actuelle entre Hip-Hop et ses grandes familles ( RNB, RAP, SPOKEN WORD ...) mais aussi la Soul et même du Jazz.

Des expertes, Alix Hammond Merchant et Greta Vecchio liées au projet, ont concocté un lineup de quatre étoiles montantes de la scène belge. La soirée débutera avec le célèbre OPEN MIC produit par DJ Nacho en présence d’un jury d’exception ISHA, GAN et Céline Magain.

Sur scène, nous pourrons donc retrouver:

BART KOBAIN : Inspiré par le monde du rap américain et la philosophie grunge, Kobain développe son propre univers centré sur l'énigmatique et le nocturne, mais toujours plein d’espoir

USEA : A la fois auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste il a produit des sons pour plusieurs artistes comme Rienel Bakole, white x corbeau et Mia Lena avant de se focaliser sur ses propres projets .

AZIZA : est le projet éponyme d'une chanteuse bassiste à l'univers singulier baptisé d' " Hipsoul Hoprock ".Il s'articule autour de compositions personnelles instrumentées par une basse, une loopstation et une voix.

BLEUROISE : Une artiste qui met sur papier ses sentiments les plus profonds, que ce soit sous forme de chansons, poèmes ou histoires.

Un événement qui rassemble de nombreux éléments avec une même passion pour la musique mais aussi la découverte.

