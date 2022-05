Mic Check met en avant la connexion Franco-Belge ce 2 juin au Flow à Lille

Le Flow à Lille propose depuis de nombreuses années un programme si diversifié que tout un chacun peut y trouver son bonheur tout au long de la saison.

Suite à plusieurs collaborations depuis son ouverture, le Flow s'est associé avec 3 ASBL belges durant la crise sanitaire pour mettre en place un projet de circulation d’artistes Rap en voie de professionnalisation des deux côtés de la frontière.

Cette idée d'accompagnement et la possibilité pour ces jeunes artistes de monter sur scène sont la base de cette dynamique. C'est ainsi qu'en 2022, 3 artistes de Lille, Mons & Courtrai ont profité d’une résidence au Flow et de 3 dates dans les 3 villes.

Ce 2 juin, l'étape lilloise sera d'autant plus importante puisque ton média préféré TARMAC s'est associé à cet événement et supportera comme jamais Beka & Geeeko qui auront le privilège de présenter leurs projets respectifs sur la scène du Flow.

Une soirée gratuite à la découverte de 5 jeunes groupes, précédée d’un temps de rencontre avec Akro, chef éditorial de Tarmac.

La musique sous ses nouvelles formes de diffusions est encore plus amenée à dépasser les frontières et ce projet prouve qu'une circulation des artistes, dans ce cas entre nos deux pays frontaliers, est une des réelles solutions pour un réel développement personnel.

Pour rappel:

FR/BE Connexion | Jeudi 2 juin - 18h00

Le FLOW s’associe à About it, la maison Folie Mons, de Stroate et I rap Belgium

18:00 Rencontre : L'émergence et les médias Rap | Un moment d'échange sur les enjeux média Hip Hop actuels avec Akro (Rappeur chez Starflam - Boss à Tarmac) autour de la place accordée à l'émergence dans les médias rap.

20:00 Concerts : FR/BE Connexions avec sur scène Konga (Lille), Neo Saka & Pego (Mons) et Siga & Tokalah (Courtrai) accompagnés par les structures membres du réseau.

+ les concerts de Beka et Geeeko

En plus, l'événement est totalement GRATUIT ! à ne pas manquer surtout si tu aimes le bon Rap et les belles découvertes musicales !

> A écouter : Neo Saka - Naufragé | Konga - Prédateur | Siga & Tokalah - Nachtvlinders

Tu trouveras également plus d'informations en cliquant ICI