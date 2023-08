Miaou, à la mi-août : comment le chat a "domestiqué" l’humain

Jonathan Losos, biologiste de l’évolution à l’Université de Washington, explique cette évolution dans son livre, "The Cat’s Meouw : How Cats Evolved from the Savanna to Your Sofa " ("Le miaulement du chat : comment les chats ont évolué de la savane à votre canapé"). Des millénaires se sont écoulés depuis que les chats, issus de l’espèce du chat sauvage africain (Felis silvestris), ont fait l’objet d’une sélection naturelle pour se transformer peu à peu en chats domestiques (Felis catus). La domestication s’est produite en Afrique du Nord, mais bien après celle du chien.

"On vit avec les chats depuis bien moins longtemps qu’avec les chiens", explique le vétérinaire français, spécialiste en comportement du chat et en psychiatrie vétérinaire Claude Beata. "On a trouvé à Chypre des ossements de chats enterrés à côté d’ossements humains, ce qui est toujours un marqueur de l’importance de l’animal, vers – 9500 avant J.C, alors qu’on a trouvé ce même style de choses avec les chiens à partir de – 30.000, c’est-à-dire avant la dernière glaciation. En gros, on a commencé à pactiser avec les chats à partir du moment où on est devenus sédentaires, à partir du moment où on est devenus des cultivateurs et qu’on avait besoin d’un coup de main pour que les rats ne mangent pas toutes nos récoltes."