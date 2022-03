Miami : Swiatek et Ruud ne lâchent rien, Badosa et Sinner abandonnent

La future N.1 mondiale Iga Swiatek, intraitable face à Petra Kvitova, et Casper Ruud impressionnant contre Alexander Zverev se sont qualifiés pour les demi-finales à Miami, tout comme Jessica Pegula et Francisco Cerundolo, après les abandons de Paula Badosa et Jannik Sinner.

L'euphorie ne retombe pas pour la Polonaise, qui accèdera officiellement lundi au sommet du classement WTA grâce à la retraite sportive de l'Australienne Ashleigh Barty.

Sa victoire autoritaire 6-3, 6-3 aux dépens de la Tchèque (32e mondiale) est sa 15e d'affilée, après ses titres à Doha et à Indian Wells.

Celle qui n'a pas concédé plus de trois jeux dans tous les sets disputés en Floride, n'a jamais offert la moindre de balle de break à Kvitova, convertissant pour sa part trois des sept qu'elle s'est procurées.

Toujours en course pour le "sunshine double" (doublé IW/Miami), Swiatek sera opposée jeudi à Jessica Pegula (21e). L'autre demie opposera la Japonaise Naomi Osaka (77e) à la Suissesse Belinda Bencic (28e).

L'Américaine de 28 ans n'a passé que vingt minutes sur le court. Elle menait 4-1, quand Badosa (6e) a dû renoncer, sans pouvoir réprimer quelques larmes.

"Ce n'est pas agréable de gagner comme ça, j'avais vraiment hâte de jouer contre elle, elle a eu une année incroyable. Mais elle n'avait pas l'air bien", a réagi Pegula.