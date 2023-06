Cette politique antisystème se revendiquant comme la plus libre et la plus moderne des États-Unis séduit aussi les marginaux, parmi lesquels on trouve aussi bien des groupes de bikers, organisant des courses de motos clandestines, que des survivalistes.

Par ailleurs, Miami est depuis peu devenu la destination rêvée des investisseurs et chefs d’entreprise travaillant dans la tech ou dans la finance. Une évolution survenue suite à un tweet du maire de Miami, bien décidé à redynamiser la ville.

Le signe qu'elle s’apprête à prendre un nouveau tournant dans son histoire ?

