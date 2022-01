Miami, la nouvelle ville tendance

A la pointe de la Floride, Miami est l’une des villes les plus attractives et diversifiées des Etats-Unis. Considérée par beaucoup comme la meilleure ville pour faire la fête, – pandémie ou pas – et faire des affaires. Et la ville est aussi devenue le fief des Républicains tout comme celui de 2 millions d’exilés cubains.

La Floride a toujours été l’Etat subversif des Etats-Unis. Miami cultive une image moderne, libre et en dehors du système. Elle attire célébrités et milliardaires retraités, et est aussi un petit paradis pour les narcotrafiquants. Et depuis la pandémie, les fêtes clandestines s’y sont développées pour contourner le couvre-feu. Les dj’s internationaux étant bloqués chez eux, une djette belge s’y est fait une place et y a animé des soirées derrière les platines.

Avec Donald Trump qui y a élu domicile, ici, on est en territoire conquis pour critiquer ouvertement la politique de Joe Biden. Et certains pensent même qu’une révolution est en marche pour faire valoir le droit des Américains et qu’elle aura comme point de départ la Floride. On suivra une ancienne Madame Florida, comprenez la gagnante d’un concours de miss pour les plus de 40 ans. Karyn Turk s’est servie de son titre pour faire son entrée en politique. En irréductible trumpiste, elle a ses entrées pour les soirées de gala très sélectes dans la résidence aux 58 chambres et 33 salles de bains de l’ex-président.

Et un autre personnage, Robert Platshorn, symbole à lui seul de l’Etat de tous les possibles puisque cet ancien narcotrafiquant dirigeait un célèbre gang de Miami dans les années 70 et aurait importé près de 500 tonnes de marijuana aux Etats-Unis ! Passé par la case prison durant 30 ans, il a cessé son activité très lucrative et pêche désormais le thon tout en ayant développé le business du cannabis médical ! Le gang de Robert a laissé la place à d’autres, particulièrement à Liberty City, un autre visage nettement moins touristique et riche que Miami Beach, où les jeunes jouent à des rodéos sauvages et dangereux. Les pompiers sont fort sollicités durant les nuits festives d’un bout de l’année à l’autre.

Miami, ville de toutes les excentricités, avec le quartier de la petite Havane et où l’on croise cette influenceuse cubaine quinquagénaire en mini-robe et chapeau de cow-boy qui milite pour la libération de Cuba.

Et avec une fiscalité avantageuse pour les entreprises, le maire de la ville veut en faire la nouvelle Silicon Valley pour les nouveaux investisseurs. Les nouveaux startuppers sont nombreux à avoir tout plaqué pour s’installer ici.

