Miami : Karen Khachanov rejoint Daniil Medvedev en demi-finales

Karen Khachanov (ATP 16/N.14) a rejoint son compatriote Daniil Medvedev (ATP 5/N.4), en demi-finales du tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Miami, une épreuve sur surface dure dotée de 8,8 millions de dollars, jeudi dans le sud de la Floride.

Il n'a éprouvé aucune difficulté à se défaire en quarts de finale de l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 31/N.25) en deux manches 6-3 et 6-2. Le duel n'a duré que 1 heure et 15 minutes. Avant cette année, Khachanov, 26 ans, tombeur de Stefanos Tsitsipas (ATP 3/N.2) en huitièmes de finale, n'avait jamais franchi le 2e tour à Miami en six participations. Plus tôt dans la journée, Medvedev avait éliminé le qualifié américain Christopher Eubanks, 119e mondial, 6-3 et 7-5 en 1h29. Dans la première moitié de tableau, l'Italien Jannik Sinner (ATP 11/N.10) attend le vainqueur du dernier quart de finale programmé jeudi. Il oppose le N.1 mondial et tenant du titre l'Espagnol Carlos Alcaraz (N.1) à l'Américain Taylor Fritz (ATP 10/N.9).