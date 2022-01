Mi-temps du Super Bowl : une bande-annonce démentielle avec 5 stars mythiques du Hip-hop

La bande-annonce envoie du lourd. On y découvre les 5 stars de la côte ouest ( + New York et Detroit) recevoir leurs notifications pour participer à la mi-temps du Super Bowl et sauter dans un avion ou une voiture de luxe pour arriver au stade. Conçue par Gary Gray (Fast and Furious 8, Men In Black,…), la vidéo bat son plein sur les morceaux " Rap God " d’Eminem, " The Next Episode " et " Still D.R.E " de Dr. Dre ft Snoop Dogg, " Family Affair " de Mary J. Blige, " HUMBLE " de Kendrick Lamar pour conclure sur un clin d’œil avec " California Love ".

Une bonne dose de souvenirs qui donne rendez-vous le 13 février en direct de la mi-temps du Super Bowl en Californie.