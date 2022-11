MH17 : la Russie dénonce un verdict "scandaleux" ; une "étape importante" vers la vérité selon Washington et Hadja Lahbib

La ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a parlé d'"une étape importante dans la recherche de la vérité et de la justice."

"Il est essentiel que les responsables de la destruction du vol MH17 répondent de leurs actes, conformément à la résolution 2166 (votée en 2014) du Conseil de sécurité. Je réitère mes condoléances aux familles et aux proches des victimes et salue la patience et la dignité dont ceux-ci ont fait preuve tout au long de ce procès", a-t-elle ajouté.

Les enquêtes pénales sur l'implication d'autres personnes sont en cours. Ensemble avec les autres pays faisant partie de l'équipe commune d'enquête ("Joint Investigation Team", JIT), la Belgique poursuit ses efforts pour faire la lumière sur tous les faits, afin que justice puisse être rendue de manière indépendante, a encore indiqué Mme Lahbib (MR).