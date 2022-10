MGM, ZZ Top, le E Street Band et The B-52’s mais pourquoi et comment ces noms ?

L’écriture a changé la face du monde on le sait, et l’alphabet là-dedans ? Alphabet vient d’alpha et bêta, les deux premières lettres de l’alphabet grec et désigne un système d’écriture constitué d’un ensemble de symboles dont chacun représente, par exemple, un des phonèmes d’une langue. Cet alphabet, on l’apprend depuis tout petit, il nous suit et nous poursuit toute notre vie, on en joue encore à l’âge adulte et nos rockeurs s’en amusent aussi !

Groupe de rock américain formé en 2002, MGMT porte aussi un nom pour le moins étrange, qui commence ses activités sous le nom ‘’The Management’’ mais se rend compte que le nom est déjà pris et devient donc MGMT. Le légendaire trio texan, ZZ Top. Pourquoi ZZ Top à votre avis ? Bruce Springsteen et son E Street Band, le group de la rue E ? Les B-52’s, groupe américain complètement déjanté originaire, tout comme R.E.M. d’Athens dans l’État de Géorgie…