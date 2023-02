Meziane déterminé pour qualifier les Belgian Cats à l’Euro : "Je veux ramener l’enthousiasme qu’on avait un peu perdu"

Les Belgian Cats jouent leur qualification pour l’Euro de basket féminin jeudi (19h00 à Wolfenbutel) contre l’Allemagne. La Belgique, en cas de victoire, sera assurée de disputer une quatrième phase finale de suite dans un championnat d’Europe, du 15 au 25 juin en Slovénie et en Israël.

Un sacré challenge pour Rachide Meziane, coach interimaire des Cats lors des rencontres de novembre et confirmé à la tête de l’équipe nationale avant cette rencontre face à l’Allemagne. Interrogé par Lise Burion, le Français espère imprimer sa griffe rapidement à l’équipe.

"Ce que j’amène aujourd’hui, c’est un retour en arrière vers le style de jeu que les Belgian Cats ont aimé développer ces dernières années, autour du jeu rapide, autour de la mobilité, de la fluidité, de l’enthousiasme et de l’euphorie. C’est quelque chose qu’on avait un peu perdu", estime-t-il. "Je suis quelqu’un qui aime travailler sur la nature tactique du jeu. C’est ce que je vais essayer d’injecter dans l’équipe tout en encourageant l’autonomie des joueuses. Le coach prend beaucoup de décisions mais les joueuses en ont 10 fois plus à prendre sur le terrain. On va essayer de les amener, à travers la culture tactique du jeu, à prendre les meilleures décisions possible."