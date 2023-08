Mexique : l’ouragan Hilary, de catégorie 4, menace la Basse Californie

L’ouragan a déjà touché la côte pacifique mexicaine, dont le centre touristique d’Acapulco et pourrait s’abattre sur le sud de la Californie et du Nevada en début de semaine prochaine, a encore dit le NHC. La Commission fédérale d’électricité au Mexique (CFE, public) a mobilisé 800 personnes pour faire face à "des possibles problèmes d’approvisionnement" dans la péninsule. Les ouragans sont un phénomène habituel sur les côtes mexicaines entre mai et novembre.