Mexique : Florian Goffin, créateur du Proyecto Yum Kaax

Fondée en 1977, Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) est une organisation internationale à but non lucratif de conservation de la faune et de la flore marines. Leur mission est de mettre un terme à la destruction des écosystèmes marins et au massacre des espèces dans le but de conserver et de protéger la biodiversité des océans du monde entier.

Pour devenir membre d’équipage, il faut poser sa candidature en se rendant sur le site Sea Sheperd, avoir 18 ans, savoir parler anglais et être passionné par la protection des océans. Peu de personnes sont payées au sein de Sea Shepherd. Selon François, c’est une bonne chose car cela garantit que les membres d’équipage sont des passionnés et cela permet également d’investir plus dans les actions directes menées par Sea Shepherd. François est donc membre d’équipage du Sharpie, un ancien patrouilleur des garde-côtes américains, de 34 m de long et équipé de deux puissants moteurs diesel lui permettant d’atteindre des vitesses proches de 30 nœuds (un nœud, c’est 1,852 km/h). Le travail des navires est assez simple. Trouver les filets posés illégalement et les retirer de l’eau pour les détruire et les faire recycler. À bord, François est majoritairement matelot de pont mais il est également quartier-maître (personne qui seconde les officiers lors des quarts à la passerelle. Sur un bateau, la journée est souvent découpée en 6 quarts,- périodes de quatre heures —, par tranche de 24 heures) et pilote du zodiac embarqué à bord. Les journées sont longues mais efficaces. Chaque jour, ce sont plusieurs filets qui sont retirés de l’océan et que les braconniers ne pourront plus utiliser. Cela crée d’ailleurs des tensions. Ils ont en permanence des agents de la marine mexicaine et de la police fédérale armés à leur bord pour leur protection.