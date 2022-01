Mexique, entre violence quotidienne et menaces, un nouvel assassinat d’un journaliste

Le Mexique reste l’un des pays les plus dangereux et les plus meurtriers au monde pour les médias. Malgré quelques rares avancées récentes, le pays continue de s’enfoncer dans la spirale infernale de l’impunité.

Comme l’explique sur son site, RSF, la collusion entre le crime organisé et certaines autorités politiques et administratives menace gravement la sécurité des acteurs de l’information et entrave le fonctionnement de la justice à tous les niveaux du pays. Dès lors qu’ils s’intéressent de trop près aux affaires gênantes et au crime organisé, principalement au niveau local, les journalistes sont menacés, réprimandés, voire exécutés de sang-froid. De nombreux autres disparaissent ou sont contraints à l’exil pour garantir leur survie. Le président López Obrador, au pouvoir depuis décembre 2018, n’a toujours pas engagé les réformes nécessaires pour endiguer cette spirale de violence et d’impunité.

Sur le plan économique, le paysage audiovisuel mexicain est caractérisé par une forte concentration. Les nombreux médias communautaires sont souvent privés de fréquence légale et souffrent régulièrement de persécutions.