Mexique : des cyclistes en soutien à Assange avant la venue de Blinken

Les cyclistes, parmi lesquels John et Daniel Shipton, le père et le frère du journaliste australien invités au Mexique par le président Andrés Manuel López Obrador, ont crié "résiste!" et sont passés devant les ambassades des Etats-Unis et du Royaume-Uni.

Le secrétaire d'Etat américain Antony "Blinken voyage dans le monde entier en disant que la liberté d'expression est l'une des principales préoccupations de Washington, mais ils continuent de persécuter Julian Assange, ils veulent le faire passer du Royaume-Uni aux Etats-Unis pour le condamner à 175 ans de prison. Julian est un symbole mondial de la liberté d'expression", a déclaré le père de ce dernier.

Les manifestants, qui portaient des gilets jaunes avec l'inscription "libérez Assange", ont demandé la fin des poursuites contre le journaliste incarcéré depuis 2019 dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, près de Londres.