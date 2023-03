Mexique : affluence de jeunes Américains sur les plages de Cancun malgré l’alerte de Washington

Les plages de Cancun (est), la station balnéaire la plus prisée des touristes étrangers, ont été prises d’assaut par les "springbreakers", les Américains qui prennent les vacances scolaires du printemps.

Parmi eux, de nombreux jeunes désireux de se prélasser au soleil ou de se baigner dans une mer bleu turquoise, malgré la présence d’algues cette fin de semaine.

L’Etat du Quintana Roo, où se situent Cancun et des stations balnéaires très fréquentées comme Tulum et Riviera Maya, figure pourtant sur la liste des Etats mexicains à risques pour Washington, et fait l’objet d’une surveillance particulière.

Cette alerte a été lancée après l’enlèvement de quatre Américains le 3 mars dans la ville frontalière de Matamoros (nord-est). Deux d’entre eux sont décédés et un autre a été grièvement blessé.

Jeudi, le cas d’une Américaine d’origine mexicaine enlevée en février dans l’Etat de Colima, dans l’ouest du pays, a été signalé.